Отримуйте інформацію тільки з офіційних джерел

Від четверга, 3 березня, сповіщення про сигнал «Увага всім!» (увімкнення сирен) на Львівщині повідомлятиме тільки офіційний телеграм-канал «Оповіщення ЦЗ» департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації.

Долучитись до телеграм-каналу департаменту цивільного захисту Львівської ОВА можна за цим посиланням.

«Звертаємося до голів громад, блогерів, адміністраторів сторінок і спільнот у соціальних мережах – перестаньте самовільно писати про початок чи завершення повітряних тривог. Ваші необережні і необдумані дії наражають мирне населення Львова та області на смертельну небезпеку. Дозволено тільки поширювати інформацію із каналу Оповіщення ЦЗ, котрий належить департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації», – ідеться в повідомленні Львівської ОВА.

Також як додаткове джерело інформації про сигнал оповіщення можна отримувати через додатки Повітряна тривога і єТривога, утім у деяких випадках вони можуть працювати некоректно.