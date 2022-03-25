Поліція затримала крадія авто у селі Косівська Поляна на Рахівщині

45-річний п’яний водій врізався у міст на краденій Skoda Super В. Закарпатець вкрав автомобіль мешканця Черкащини у селі Косівська Поляна Рахівського району, однак у тому ж селі потрапив у аварію – врізався у металевий міст. Чоловіка затримали, у його крові виявили 1,7 проміле алкоголю, що перевищує норму у понад 8 разів.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у четвер, 24 березня, у селі Косівська Поляна на Рахівщині. Про викрадення автомобіля Skoda Super В правоохоронцям повідомив мешканець Черкаської області.

«Потерпілий залишив Skoda Super В неподалік місця проживання знайомого у селі Косівська Поляна. Повернувшись згодом на те ж місце, свого автомобіля чоловік не знайшов. Правоохоронцям вдалося швидко розшукати автівку та зловмисника.Фігуранта виявили в тому ж населеному пункті: він не впорався з керуванням та в’їхав у металеву опору моста», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час огляду чоловіка, який викрав автомобіль, з’ясувалося він перебуває у стані алкогольного сп’яніння: його крові виявили 1,7 проміле алкоголю.

На 45-річного водія склади адмінпротокол за ст. 124 та 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння та скоєння ДТП без потерпілих). Крім того, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик.