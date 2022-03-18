Один з чоловіків мав з собою пістолет, на який в нього не було відповідних дозволів

У Тернополі між незнайомими чоловіками виник конфлікт, оскільки вони запідозрили один одного у диверсійній діяльності. Спершу один із чоловіків повідомив поліцію, що переслідує двох підозрілих незнайомців. Згодом один із його опонентів поскаржився поліції, що це його переслідувач є підозрілим, оскільки це він поводився агресивно і погрожував зброєю. За попередньою інформацією, жоден з них не виявився диверсантом. Втім, як з'ясували поліцейські, чоловік з пістолетом не мав відповідних дозволів на володіння зброєю.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Тернопільщини, інцидент стався у п'ятницю, 18 березня, на вулиці Академіка Студинського. «Конфліктна ситуація виникла між невідомими громадянами, які вважали один одного диверсантами. Заявник повідомив на спецлінію 102, що переслідує двох осіб, які видались йому підозрілими. Натомість інша сторона повідомила поліцейським, що їх переслідує та погрожує невідомий агресивний чоловік зі зброєю», – повідомляє патрульна поліція.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, врегулювали конфлікт між людьми. У заявника виявили зброю, на яку в нього не було відповідних документів. Деталі з’ясовуватиме слідство.

«Надалі застерігаємо громадян: не намагайтесь затримувати невідомих осіб самостійно, тим більше погрожувати їм зброєю чи фізичною розправою. Надайте всю інформацію поліцейським та не наражайте себе на небезпеку», – додають правоохоронці.