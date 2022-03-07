Зброї перевозив мешканець Чернівців

На одному з блокпостів у Коломийському районі поліцейські затримали 41-річного водія Lexus, який перевозив зброю. Під час огляду в автомобілі виявили понад 2000 набоїв, автомат, пістолети, запали до бойових гранат, електродетонатори, тротилові шашки та комплектуючі частини до різних моделей зброї, повідомили в прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Водія, який перевозив зброю, поліцейські затримали у неділю, 6 березня, під час несення служби на блокпості в Коломийському районі.

«Співробітники Коломийського районного відділу поліції спільно з працівниками СБУ в Івано-Франківській області для перевірки документів зупинили автомобіль Lexus, яким керував 41-річний мешканець Чернівців. Під час перевірки в салоні та в багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили арсенал зброї, а саме: три одиниці вогнепальної зброї, понад 2000 набоїв різного калібру, ряд вибухових речовин та пристроїв, а також комплектуючі частини до різних моделей зброї», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Затриманому чоловіку поліцейські повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ.. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі правоохоронці перевіряють походження вилученої зброї та боєприпасів.

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