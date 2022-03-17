До львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» з кульовим пораненням шиї потрапив 14-річний підліток. Поранення пацієнт отримав не у зоні бойових дій, а вдома, в одному з районів Львівщини, повідомили 16 березня у лікарні.

У повідомленні сказано, що хлопці бавилися батьківською зброєю, коли один із них вистрілив іншому прямо в шию. Підліток не знав, що зброя зараджена.

ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що цей нещасний випадок стався пізно ввечері у понеділок, 14 березня. Хлопці бавилися пневматичною гвинтівкою, а потім один із них натиснув на спусковий гачок. Хлопець був впевнений, що гвинтівка не заряджена.

Куля дивом не пошкодила важливих судин

Куля влучила товаришу у шию. «Швидка» доставила потерпілого до Самбірської районної лікарні.

«Ми надали хлопцеві першу допомогу, побачили, що куля застряла у шиї, неподалік важливої судини, і відправили пацієнта «швидкою» до Львова, в «Охматдит», – повідомив ZAXID.NET начмед Самбірської районної лікарні Степан Саврун.

У львівській дитячій лікарні «Охматдит» хлопця відразу взяли в операційну. За словами хірургів, пацієнт народився у сорочці. Куля пройшла крізь шию і на, щастя, не зачепила жодної важливої судини.

«Куля потрапила в шию з правого боку, а зліва біля хребта ми її витягнули», – уточнив дитячий хірург Олег Содома.

Лікарі просять дорослих бути відповідальними і не залишати зброю у доступному місці, бо до біди багато не треба.