За крадіжку Volkswagen Passat чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення

У селі Середнє Водяне на Закарпатті 45-річний водій в’їхав у паркан та врізався у ще одне авто, втікаючи на краденому Volkswagen Passat. Відомо, що чоловік від місця крадіжки від’їхав лише на 7 км. Зараз йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у понеділок, 21 лютого, у Середнє Водяне. Чоловік, який звернувся до поліції, повідомив, що припаркував свій Volkswagen Passat на вулиці Олімпійській та відійшов у справах.

«Через кілька хвилин чоловік повернувся, проте автомобіля на місці не застав. За свідченнями очевидців, за кермо Volkswagen Passat сів невідомий та швидко від’їхав у напрямку села Верхнє Водяне. Отримавши відповідне орієнтування, поліцейські розпочали пошуки зловмисника. І вже за кілька хвилин застали його приблизно на сьомому кілометрі дороги від місця скоєння злочину», – йдеться у повідомленні поліції.

Виявилося, 45-річний чоловік, втікаючи на викраденому автомобілі, спричинив ДТП: зіткнувся із іншим автомобілем та парканом у селі Верхнє Водяне. Наразі водій перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Чоловікові загрожує від покарання у вигляді від п'яти до восьми років позбавлення волі.