Закарпатця посадили на 4 роки за крадіжку двох каструль і двох пар тапок персоналу шкільної їдальні у Хусті. Відомо, що чоловік ніде не працює та раніше уже був судимий за подібні злочини, теперішній вирок суддя приєднав до попереднього.

Як зазначається у вироку Хустського районного суду у вересні 2021 року Юрій Лукач, перебуваючи на подвір’ї Хустської спеціалізованої школи І-III ступенів пошкодив вхідні двері та повторно проник до приміщення шкільної їдальні. Із підсобки працівників їдальні чоловік викрав дві пари жіночих тапок, а також дві металеві каструлі торгової марки Zauberg ZB-5S. У тексті вироку уточнюється, що їдальні завдано шкоду на суму понад 1,9 тис. грн.

Під час судового засідання Юрій Лукач свою вину визнав повністю, щиро розкаявся та підтвердив, що дійсно викрав зі шкільної їдальні тапки та каструлі. За місцем проживання обвинуваченого характеризували посередньо. Відомо, що закарпатець уже був судимий за крадіжки та вироком Хустського районного суду у грудні 2021 року був засуджений до 4 років та 6 місяців тюрми. Розглядаючи справу про ще одну крадіжку суддя Хустського райсуду Михайло Довжанин врахував попередній вирок, а також щире каяття обвинуваченого, однак, визнав Юрія Лукача винним за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна, поєднане з проникненням в інше приміщення, вчинене повторно) та призначив остаточне покарання – 4 роки та 8 місяців позбавлення волі. Строк відбування покарання підсудного рахуватимуть з часу його затримання – із жовтня 2021 року.

Окрім того, суд зобов’язав обвинуваченого сплатити 1,7 тис. грн за проведення товарознавчої експертизи. Каструлі суд повернув школі, тапки – двом працівницям їдальні. Зазначається, що закарпатець має право на оскарження вироку протягом 30 днів.