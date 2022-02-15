У Нововолинську з квіткового магазину невідомі вкрали 110 троянд. Інцидент стався в ніч з 13 на 14 лютого. Вкрадені троянди були попередньо замовлені до дня закоханих. Наразі поліція встановлює осіб, причетних до крадіжки.

Як повідомили в коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції області, інцидент стався в ніч з 13 на 14 лютого. До поліції надійшло повідомлення, що з квіткового магазину в Нововолинську вкрали 110 троянд. У приміщення крадії потрапили шляхом віджиму вхідних дверей.

Суму збитків в поліції наразі не повідомляють. Як зазначила в коментарі ZAXID.NET власниця магазину Надія Мартиненко, крадіжка сталась близько 06:00 ранку. Невідомі викрали еквадорські троянди, висотою 1-1,2 метри.

«Були червоні, білі, малинові та оранжеві троянди. Еквадорські високі троянди, вони найпопулярніші на день Валентина, в цей день вони в дефіциті. Ціна на них різниться, були троянди по 80 грн за штуку, і по 130 грн», – розповіла жінка.

Правоохоронці займаються пошуком зловмисників, причетних до крадіжки. Справу кваліфікують за ст. 185 ККУ (крадіжка). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум штраф до 1,7 тис. грн, максимально – ув'язнення до трьох років.