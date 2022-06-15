У Нововолинську поліція знайшла крадія, який в ніч на 14 лютого вкрав з квіткового магазину близько 110 троянд. Як встановила поліція, приблизно в цей же період він вкрав телевізор з помешкання 60-річної жінки. За скоєне йому загрожує до шести років тюрми. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі.

Про затримання крадія прес-служба поліції Волині повідомила у середу, 15 червня. Відомо, що крадіжку троянд чоловік здійснив у ніч на 14 лютого. Тоді він викрав з квіткового магазину 110 еквадорських троянд, які були заздалегідь замовлені до Дня закоханих. Власниця квіткового магазину оцінила збитки в 12 тис. грн.

Під час розслідування поліція встановила, що крадіжку скоїв 37-річний раніше судимий мешканець Нововолинська.

«Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисника до крадіжки телевізора із квартири 60-річної волинянки, яка трапилася у період з 13 по 14 лютого у Нововолинську», – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в коментарі ZAXID.NET у прес-службі поліції Волині, чоловіка затримали в суботу, 11 червня. Суд вже обрав йому запобіжний захід, підозрюваний перебуватиме в СІЗО. Відомо, що він вирішив вкрасти троянди, зрозумівши, що більше нічого цінного у магазині немає.

Досудове розслідування за двома цими епізодами триває. За скоєне йому загрожує до шести років ув'язнення.