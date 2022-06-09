Хлопець вкрав два мотоцикли Viper та Jianshe, вартість яких сумарно становить близько 80 тис. грн

15-річний підліток з Волині за одну ніч вкрав у сусідньому селі два мотоцикли. Зранку власники звернулись до поліції, хлопця викрили того ж дня. Він вже має судимість за крадіжку. Наразі справу кваліфікують за статтею про незаконне заволодіння транспортним засобом, яка передбачає до п'яти років обмеження волі.

Як повідомляє прес-служба поліції Волині, повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців у середу, 8 червня. Заявники розповіли, що у ніч з 7 на 8 червня невідомий викрав у селі Черемошне Ковельського району два мотоцикли. Йдеться про мотоцикли Viper та Jianshe. Вартість кожного з них становить понад 30 тис. грн.

Працівники кримінальної поліції з'ясували, що крадіжку скоїв 15-річний мешканець сусіднього села. Він вже має судимість за крадіжки.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Обидва мотоцикли вже вилучила поліція.