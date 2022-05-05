Викрадач повернув ВАЗ-2106 на те ж місце ввечері, але авто виявилось пошкодженим

27-річний мешканець села на Волині заявив у поліцію про крадіжку свого ВАЗ-2106, який впродовж дня використовував інший водій. Чоловік пояснив, що авто стояло у дворі, однак вранці 4 травня його хтось забрав звідти, а ввечері того ж дня повернув із пошкодженим двигуном.

Заява про крадіжку ВАЗ-2106 до поліції надійшла того ж дня – у середу, 4 травня. Транспортний засіб перебував за місцем проживання заявника, 27-річного жителя села у Ківерцівському районі. Вранці невідомий викрав автівку, а ввечері повернув, щоправда, з механічним пошкодженням двигуна.

Поліцейським вдалося знайти викрадача автомобіля, ним виявився 26-річний мешканець сусіднього району. «На місце виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції міста Ківерці Луцького районного управління. Правоохоронці оперативно з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 26-річний житель Луцького району», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.