Водія вантажівки, який перевозив деревину без будь-яких дозвільних документів, виявили біля села Скулин Ковельського району

На Волині поліція випадково виявила 41-річного чоловіка, який перевозив крадену в лісівників деревину. Відомо, що колоди сосни лісівники заготовили та підготували до перевезення, втім, чоловік завантажив дерево у свою вантажівку та намагався вивезти. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про інцидент прес-служба поліції Волині повідомила у середу, 20 квітня. Під час патрулювання неподалік села Скулин Ковельського району поліцейські офіцери громади Колодяжненської ОТГ зупинили вантажівку з деревиною без будь-яких документів.

«Поліцейські встановили, що 41-річний житель Камінь-Каширщини перевозив крадену деревину, яку заготовили та підготували до перевезення співробітники лісництва. Вантажівку разом із деревиною вилучили та помістили на відповідальне зберігання. Сума збитку встановлюється», – йдеться у повідомленні.

У коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції уточнили, що чоловік викрав лише деревину, вантажівка лісівникам не належала.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає ув'язнення від п'яти до восьми років.