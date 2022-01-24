На вилучені 900 кубічних метрів деревини наразі накладено арешт

На Волині майстра цеху деревообробного підприємства підозрюють у зберіганні незаконно зрубаних дерев. Під час обшуків, які слідчі проводили у квітні та липні 2021 року, з підприємства вилучили понад 4 тис. дерев, вартістю понад 2,6 млн грн. Наразі до суду спрямували обвинувальний акт у цій справі, працівникові підприємства загрожує ув'язнення до семи років.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, слідчі вважають, що майстер цеху деревообробного підприємства на Волині, змовившись з іншими службовцями, зберігав на території незаконно зрубану деревину. Частину продукції задля забезпечення законності її походження він промаркував бирками, які за електронними реєстрами Держлісагенства вважаються лісопродукцією, що вже реалізована за межі України.

«Під час санкціонованих судом обшуків у квітні та липні 2021 року правоохоронці виявили та вилучили з підприємства понад 4000 незаконно зрубаних дерев об’ємом майже 900 кубічних метрів та вартістю понад 2,6 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні. Вся вилучена деревина перебуває під арештом на зберіганні в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Прокуратура вже спрямувала обвинувальний акт за цією справою до суду. Майстра цеху підозрюють у порушенні одразу декількох статей ККУ, а саме, ч.2, ч.4 ст. 246 (незаконне зберігання лісу) та ч.4 ст. 358 (підроблення документів). Санкція статті 246 передбачає ув'язнення від п'яти до семи років.