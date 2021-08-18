За вчинення опору поліцейським людям фігурантам кримінального провадження загрожує максимум до двох років тюрми

На Волині у селі Башлики Ківерцівського району люди чинили опір поліцейським під час обшуків на пилорамі. Туди правоохоронці приїхали, аби провести обшук у рамках кримінального провадження про незаконну порубку дерев та зберігання і збут лісу. Місцеві жителі намагались не пропустити поліцію на територію будинку, де була облаштована пилорама, а також виривали з рук документи і камери. У підсумку поліція відкрила ще одне кримінальне провадження за вчинення опору правоохоронцям.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, інцидент стався в ніч на середу 18 серпня. На пилораму, облаштовану на території домоволодіння в селі Башлики, поліцейські приїхали для обшуків у рамках вже відкритого кримінального провадження за ч.1 статті 246 (незаконна порубка дерев та незаконне перевезення, зберігання і збут лісу).

Під час обшуків місцеві жителі намагались завадити поліцейським виконати свою роботу. Як уточнила у коментарі ZAXID.NET інспекторка сектору комунікації Марина Балдич, люди виривали камери, не пускали на територію, де мали проводити обшук, перекривали рух та виривали з рук процесуальні документи. Найбільш активних порушників правоохоронці встановили. Щоправда, скільки їх було, у секторі комунікації не повідомляють.

За вчинення опору працівникам правоохоронних органів відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 342, максимальна санкція якої передбачає позбавлення волі до двох років. Обшук поліцейські таки провели, у результаті вони вилучили понад 100 соснових колод «сумнівного походження», а також гужовий транспорт.