16 лісовим господарствам Львівщини, а також національному парку та лісовому селекційно-насіннєвому центру, які підпорядковуються Львівському обласному управлінню лісового і мисливського господарства, призупинили дію сертифікату FSC через порушення «сезону тиші».

Як повідомили 2 липня «Наші гроші. Львів», тепер заготовлена з порушеннями законодавства деревина не може потрапити на переробку до FSC-сертифікованих компаній як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках.

«Сезон тиші» триває з 1 квітня до 15 червня. У цей період заборонено проводити в лісах будь-які вирубки, щоб дикі тварини та птахи могли вивести потомство в спокійних умовах. Раніше «Наші гроші. Львів» писали про видачу лісорубних квитків на санітарні вирубки під час «сезону тиші», зокрема, у Славському лісгоспі, що підпорядкований Львівському обласному управлінню лісового і мисливського господарства.

За словами прес-секретарки зовнішньої прес-служби FSC в Україні Марини Буги, порушення у Славському лісгоспі справді підтвердили, але оскільки один сертифікат поширювався на 16 лісгоспів, підпорядкованих Львівському обласному управлінню лісового і мисливського господарства, то його дію зупинили всім.

Раніше через порушення «сезону тиші» дію сертифікатів вперше в Україні призупинили шести лісгоспам на Закарпатті, а також лісгоспам у Рівненській та Полтавській областях. Тепер до списку лісгоспів із зупиненими сертифікатами додався Вищедубечанський у Київській області, а також 16 лісових господарств, національний парк та лісовий селекційно-насіннєвий центр на Львівщині.

Лісова опікунська рада (Forest Stewardship Council, FSC) – це міжнародна некомерційна організація, заснована групою екологічних організацій, лісових компаній, трейдерів та лісових профспілок. Її місія полягає у просуванні екологічно відповідального, соціально вигідного і економічно життєздатного управління лісами в світі.

Сертифікація FSC є добровільною, і зараз за системою FSC ліси сертифіковано у понад 80 країнах світу. Усього є три види сертифікатів, які стосуються різних етапів виробництва і подальшої обробки лісової продукції. Дотримання всіх вимог FSC гарантує, що матеріали та вироби з маркуванням FSC походять з відповідально керованих лісів.

Станом на кінець 2020 року в Україні за системою FSC було сертифіковано майже 4,5 млн га лісів із 10,4 млн га загального лісового фонду, і за площею FSC-сертифікованих лісів Україна посідала п’яте місце в Європі після Швеції, Білорусі, Польщі та Туреччини.

Донині санітарна рубка в «сезон тиші» не вважалася Лісовою опікунською радою порушенням, достатнім для призупинення дії сертифікату, пишуть «Наші гроші. Львів». Проте минулого року британська неурядова організація Earthsight виявила, що меблі ІКЕА виробляли з деревини, яку незаконно зрубали в Українських Карпатах саме в «сезон тиші». Водночас вся ця деревина мала міжнародний сертифікат FSC. Спершу FSC посилалася на «різночитання закону» про рубку в «сезон тиші», відтак у листопаді 2020 року все ж повідомила, що визнаватиме такі рубки порушенням.