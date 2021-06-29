Європейська комісія ухвалила нову директиву щодо імпорту деревини з України. У ній від лісопромислових компаній вимагають вживати ефективних заходів для підтвердження законного походження придбаної ними деревини. Фактично у вказівному документі комісія визнала, що офіційні українські документи та сертифікати профільної міжнародної Лісової наглядової ради (FSC) на лісоматеріали не гарантують їхньої відповідності законодавству ЄС.

Як повідомила британська неурядова екозахисна організація Earthsight, документ ухвалили на засіданні європейських керівних органів, яким доручили впровадити Регламент ЄС щодо деревини і лісоматеріалів (EUTR), у грудні минулого року (документ оновлений 27 червня 2021 року).

ЄС офіційно заявив, що скомпрометовані схеми зеленого маркування FSC не можуть гарантувати легального походження деревини, і це «може стати ключовим поворотним моментом у зусиллях щодо захисту безцінних українських лісів від незаконної лісозаготівлі».

Зазначається, що ухвалення таких строгих вказівок про належне підтвердження походження деревини вже давно вимагають природоохоронні громадські організації і це «матиме радикальні наслідки для багатомільйонної торгівлі лісоматеріалами між Україною та ЄС». Також у вказівках наголошується на нагальній потребі реформування FSC і Державного агентства лісових ресурсів України.

«Настанова вплине на квітучу (і здебільшого нелегальну) багатомільйонну торгівлю деревиною між ЄС і Україною, що потенційно матиме серйозні наслідки для української економіки. Україна є найбіднішою країною Європи, отже продаж лісоматеріалів є важливою частиною її економіки», – йдеться в повідомленні Earthsight.

Заходами на підтвердження легального походження деревини можуть бути, зокрема, перевірка судових реєстрів і статей у ЗМІ щодо звинувачень посадових осіб лісгоспів і компаній України у корупції, перевірка веб-сайту Державного агентства лісових ресурсів на відповідність лісозаготівельних ділянок інформації у документах на рубки, перевірка зображень із супутника, щоб переконатися, що рубка не відбувається поза дозволеними межами.

Згідно з даними Earthsight, ця настанова матиме відчутні наслідки для законності сертифікації деревини й в інших країнах із високим рівнем корупції, наприклад, у Бразилії та Росії, і де для легалізації деревини часто використовують скомпрометовану систему FSC.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року ЄС опублікував результати дослідження про стан української галузі лісового господарства. У ньому йшлося про те, що Державне агентство лісових ресурсів України мало «значний нахил до корупції», і що ця корупція є «значно ширшою проблемою», ніж тільки незаконні рубки. ЄС вказав, що в Україні є поширеними є нелегальні санітарні рубки, неправильне маркування типу чи вартості деревини в офіційних угодах купівлі-продажу, використання фірм-одноденок для незаконної торгівлі лісоматеріалами тощо.

2020 року громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому йшлося про те, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

Також екологи організації стверджували, що Україна протягом 2014-2018 рр. нелегально завезла до Європи більше деревини ніж будь-яка інша держава.