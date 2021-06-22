Мораторій на продаж лісу за кордон планують зняти

Міністерство економіки оприлюднило для обговорення законопроект, що знімає заборону на експорт необробленої деревини (лісу-кругляка). Водночас документ збільшує перелік виробів з деревини, що повинні мати сертифікат походження.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що мораторій на експорт лісу-кругляка потрібно зняти на виконання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом. Пропонується лишити тільки заборону на експорт рідкісних – занесених у Червону книгу – видів дерев.

«До Червоної книги України зараховані і відповідно підлягають охороні берека, вишня Клокова (як одна із видів вишень) та тис ягідний», – ідеться в документі.

Із українського законодавства пропонується також виключити положення про обмеження внутрішнього споживання вітчизняних необроблених лісоматеріалів. Натомість перелік виробів з деревини та лісоматеріалів, що для експорту повинні мати сертифікат про походження, буде розширений.

Зауваження та пропозиції до законопроекту, що знімає мораторій на експорт лісу-кругляка, приймаються Міністерством економіки упродовж місяця, тобто до 22 липня.

У грудні 2020 року Арбітраж між Україною та Європейським Союзом з питання експорту необроблених лісоматеріалів (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Верховна рада ухвалила закон, яким тимчасово заборонила експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Із 1 листопада 2015 року це правило почало поширюватися на деревні породи, крім сосни, а з 1 січня 2017 року не можна вивозити й цю хвойну породу. Мораторій на експорт ділової деревини (круглих лісоматеріалів) не поширювався лише на дрова.

Водночас Європейський Союз вимагав скасування цього мораторію. Свого часу через це Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 мільйонів євро.