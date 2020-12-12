Арбітраж між Україною та Європейським Союзом з питання експорту необроблених лісоматеріалів (лісу-кругляка) визнав, що Україна має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, але разом з тим має відкоригувати свою заборону від 2015 року, повідомив торговий представник України Тарас Качка.

Як написав він у Facebook в суботу, 12 грудня, арбітри визнали, що Україна може і має право обмежувати експорт лісу за певних обставин, визнавши наявну заборону експорту лісу повністю правомірною.

Водночас арбітри постановили, що заборона 2015 року має бути відкоригована з урахуванням повного права України регулювати цю сферу діяльності у відповідності зі статтями 290 та 293 Угоди про асоціацію.

«Заходи з коригування мають бути здійснені у співпраці з ЄС. Що є зрозумілим, оскільки хижацький попит з боку компаній ЄС є рушієм незбалансованого експорту лісу (про що свідчать репорти Earthsight) і створює загрозу для Карпатського регіону, про що говорить виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен», – написав Качка.

Він додав, що українська сторона не змогла до кінця відстояти правомірність заборони експорту 2015 року через те, що автори закону «надто активно писали про преференції національним виробникам, а не про захист лісу».

Качка наголосив, що рішення арбітрів дає широку свободу вибору заходів його виконання. За його словами, першим кроком має стати прийняття закону «Про ринок деревини» (законопроект №4197-1). Наступним кроком – чітка регламентація з ЄС двостороннього протоколу по торгівлі лісом.

Як зазначає «Європейська правда», У історії ЄС це перший прецедент арбітражу з державою-партнером за торговельною угодою. Досі держави-порушники завжди погоджувалися ліквідувати порушення, не доводячи до стадії арбітражу.

Нагадаємо, в квітні 2015 року Верховна рада ухвалила закон, яким тимчасово заборонила експорт лісоматеріалів у необробленому вигляді. Із 1 листопада 2015 року це правило почало поширюватися на деревні породи, крім сосни, а з 1 січня 2017 року не можна вивозити й цю хвойну породу. Мораторій на експорт ділової деревини (круглих лісоматеріалів) не поширювався лише на дрова.

Водночас Європейський Союз вимагав скасування цього мораторію. Свого часу через це Єврокомісія відмовилася надавати Україні транш на суму 600 мільйонів євро.