З 2018 року фірма не сплатила відновну вартість за знищені насадження

З комерційної структури стягнули майже 700 тисяч гривень за знищені понад 80 дерев, кущі та газон у Шевченківському районі Києва.

«Київська міська прокуратура, відстоюючи інтереси держави, у судовому порядку стягнула з товариства близько 700 тис. гривень несплаченої відновної вартості зелених насаджень», — йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Встановлено, що підприємство під час реконструкції адміністративної будівлі на вул. Багговутівській у Шевченківському районі м. Києва впродовж 2018-2019 років знесло значну кількість зелених насаджень, зокрема понад 80 дерев, кущі та газон, однак відновну вартість зелених насаджень сплачено лише частково.

Враховуючи, що відновна вартість, починаючи з 2018 року та по цей час повністю не сплачено, прокуратура звернулась до господарського суду міста Києва із позовом про стягнення з товариства відновної вартості зелених насаджень у розмірі 697 206 грн.

Місцевий суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов у повному обсязі.