Мешканець Хустського району отримав три роки ув'язнення за здачу на металолом взятого на ремонт мотоцикла. Чоловік сам попросив дозволу відремонтувати мотоцикл свого друга, взяв завдаток, але через кілька тижнів відвіз його на металобрухт. Суддя вирішив присудити суворе покарання, оскільки чоловік не визнав своєї вини.

Як зазначається у вироку Хустського районного суду, у січні 2021 року Юрій Р. взяв на ремонт червоний мотоцикл «Мінськ», що належав його другові з Вишкова. Чоловік сам попросив друга передати мотоцикл, сказавши, що добре розбирається у них, вміє їх лагодити та запропонував допомогти з ремонтом за 900 грн.

Втім, через деякий час Юрій Р. вирішив продати цей мотоцикл іншому знайомому, що працював у пункті збору металобрухту. «З метою обернення на свою користь транспортного засобу, яким заволодів шляхом обману, Юрій Р. зустрівся зі своїм знайомим на АЗС, переконав того, що мотоцикл належить йому та продав за 900 гривень», – йдеться у вироку.

Під час судового засідання закарпатець свою вину не визнав та пояснив, що він домовився з потерпілим за ремонт мотоцикла. Справді забрав його до себе у двір, але був змушений забрати згодом з подвір’я через конфлікт з тестем. За словами обвинуваченого, тесть погрожував спалити мотоцикл, відтак він спершу спробував зв’язатися із потерпілим, а згодом попросив знайомого забрати мотоцикл на тиждень до себе.

Сам потерпілий під час судового засідання пояснив, що обвинувачений сам прийшов до нього в гості, пообіцяв полагодити мотоцикл і поштовхав його до себе на подвір’я. А вже через кілька днів власнику повідомили, що його «Мінськ» перебуває на місцевому металобрухті, куди його здали за 900 грн. Потерпілий також заявив, що не має до підсудного ніяких претензій.

Суддя Хустського районного суду Ярослав Піцур врахував, що обвинувачений вчинив нетяжкий злочин, але у вчиненому не розкаявся, тому вирішив, що «звільнення його від реального відбування покарання не відповідатиме вимогам справедливості, а отже виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства».

Відтак Хустський райсуд визнав Юрія Р. винним за ч. 1 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом) і засудив до 3 років позбавлення волі (максимальне покарання за цією статтею – 5 років). Обвинувачений також має сплатити 817 грн за проведення товарознавчої експертизи. Втім, закарпатець ще може оскаржити вирок протягом 30 днів. Мотоцикл «Мінськ» суд вирішив повернути власнику.