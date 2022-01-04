Чоловік їздив на крадених мотоциклах по лісових дорогах, потім поїхав за 70 км у Буштино

Тячівський райсуд присудив два роки умовно серійному викрадачу мотоциклів. Виявилося, що впродовж двох місяців чоловік викрадав мотоцикли, щоб покататися гірськими масивами. Втім, дві з трьох його крадіжок були не дуже успішними. Покататися чоловіку вдалося лише після першої крадіжки – він зміг проїхати на мотоциклі до сусіднього села. Але після цього чоловіку не щастило. Другий крадений мотоцикл він не зміг навіть завести, тож був змушений просто штовхати його гірською дорогою. Третій мотоцикл завівся, але подорож на ньому закінчилася падінням і зламаним кермом.

Як зазначається у вироку Тячівського районного суду, сезонний робітник Валерій О., раніше судимий за крадіжки транспорту, у серпні 2019 року у селі Широкий Луг вкрав мотоцикл Cobra-125 та поїхав у Руське Поле, що за 40 км від місця викрадення, і залишив його там. У суді чоловік пояснив, що побачив уночі мотоцикл і вирішив покататися, тому скрутив проводи, запустив двигун і поїхав у Руське Поле і пішов гуляти.

У вересні 2019 року у селі Руська Мокра, повертаючись із полонини, в урочищі Брадул чоловік побачив Zongshen, припаркований біля будівлі лісництва, та знову вирішив покататися, але не зміг завести мотоцикл і штовхав його близько кілометра в урочище Молочний. Там закарпатець натрапив на ще три припарковані мотоцикли і вирішив вкрасти Mustang, в якому був залишений ключ. Чоловік поїхав на ньому у смт Буштино, що за 70 км від села, далі впав і зламав кермо мотоцикла. Побитий мотоцикл він проштовхав на подвір'я до свого брата і, як пояснив судді, пішов до овець у село Данилово. Під час судового засідання Валерій О. зазначив, що визнає свою вину повністю, розкаюється і просить не позбавляти його волі.

Власники мотоциклів у суд не прийшли, просили розглядати справу за їх відсутності, заявили, що матеріальну шкоду обвинувачений їм компенсував, претензій до нього не мають, але просять покарати його згідно із законом.

Суддя Тячівського районного суду Володимир Гримут визнав чоловіка винним за ч. 1, ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно) та засудив його на 5 років позбавлення волі з призначенням іспитового терміну на 2 роки. Також обвинуваченого зобов'язали відшкодувати 1,5 тис. грн за проведення експертиз. Чоловік має право на оскарження вироку протягом 30 днів.