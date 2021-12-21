Суд присудив рік умовно 23-річному закарпатцю, який у новорічну ніч сильно побив неповнолітнього під час сварки через новорічну шапку. Крім того, нападника зобов’язали компенсувати 60 тис. грн моральної та матеріальної шкоди потерпілому.

Як зазначається у вироку Хустського районного суду, інцидент трапився у новорічну ніч, 1 січня 2021 року, поблизу місцевого ліцею. Там зустрілися 23-річний Михайло І. та неповнолітній Андрій К. Між хлопцями виникла сварка, причиною якої стала новорічна шапка: спочатку юнаки обмінялися шапками, потім один із хлопців попросив повернути шапку і отримав за це сильний удар. Потерпілий підліток впав, втратив свідомість, пізніше виявилось, що у хлопця перелом черепа, численні забої та крововилив.

Під час судового засідання обвинувачений Михайло І. свою вину повністю визнав і пояснив, що близько 04:00 ранку вони з Андрієм К. перебували біля магазину «Орхідея» у Хусті, помінялися шапками і він попрямував додому. Через якийсь час Андрій К. наздогнав Михайла І. та попросив повернути його шапку, далі між хлопцями виникла сварка і старший ударив підлітка ліктем.

Потерпілий Андрій К. у суді розповів, що пішов прогулятися у новорічну ніч, по дорозі зустрів Михайла І., який поводився агресивно, забрав його новорічну шапку і не повертав. Хлопець зазначив, що після удару впав і втратив свідомість. Моральну та матеріальну шкоду йому не компенсували, але юнак просив не карати суворо обвинуваченого.

Суддя Хустського районного суду Ярослав Сідей визнав 23-річного Михайла І. винним за ст. 128 ККУ (необережне тяжке тілесне ушкодження), призначив рік обмеження волі з іспитовим терміном на 1 рік, а також зобов’язав сплатити потерпілому 15,7 тис. грн матеріальної шкоди, 40 тис. грн моральної шкоди і 5,5 тис. грн витрат на юридичну допомогу. Зазначається, що обвинувачений має право на оскарження вироку протягом 30 днів.