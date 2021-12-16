Тернопільський міськрайонний суд призначив тернополянці 150 годин громадських робіт за систематичне домашнє насильство над чоловіком. Окрім цього, жінка має виплатити колишньому чоловіку 3 тис. грн за побиття. За свідченням свідків, чоловік навіть кілька разів втікав ночувати до сусідів.

У вироку Тернопільського міськрайонного суду від 10 грудня вказано, що тернополянка понад півроку проживала в одній квартирі з своїм колишнім чоловіком і час від часу обзивала його та погрожувала поламати руки й ноги. Після сварки 4 грудня 2019 року чоловік навіть потрапив в лікарню зі стресом. «З 24 листопада 2019 року по 24 травня 2020 року тернополянка, перебуваючи у своїй квартирі, систематично вчиняла психологічне та фізичне насильство над своїм чоловіком, що призвело до його психологічних і фізичних страждань та погіршило якість життя потерпілого. Зокрема, 24 листопада 2019 року близько 21:00 жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, сварилася з чоловіком, ображала його нецензурними словами, погрожувала фізичною розправою», – йдеться у вироку суду.

Потерпілий на судове засідання закликав сусідів, які розповіли, що чоловіку довелося кілька разів в них ночувати, бо його колишня дружина погрожувала його побити. «Свідок у суді зазначив, що він є сусідом подружжя та по суті кримінального провадження повідомив, що між жінкою та чоловіком постійно відбуваються конфлікти, сварки, приїжджають працівники поліції. Жінка систематично вживає алкогольні напої. А його сусід часто приходить до нього ночувати, оскільки дружина йому погрожує фізичною та психологічною розправою», – повідомляють у вироку.

В суді тернополянка свою вину спочатку не визнавала, розповідаючи, що причиною сварок ставала її свекруха, яка розпочинала конфлікт. Однак під час дебатів, жінка все-таки погодилася з обвинуваченням.

Відомо, що чоловік та жінка в шлюбі прожили 30 років. І згідно з рішенням Тернопільського міськрайонного суду розвелися у квітні 2020 року. Ініціатором розлучення став чоловік. У суді він пояснив, що їхній шлюб вже давно формальний, а подружніх зв'язків вони не підтримують. Також за рік до розлучення чоловік подав позов до суду на жінку через її систематичне домашнє насильство.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду Юрій Дзюбановський присудив обвинуваченій 150 годин громадських робіт, а також сплату моральної компенсації чоловіку в сумі 3 тис. грн.