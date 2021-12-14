Любешівський райсуд оштрафував на 1700 грн чоловіка, який заліз до чужого будинку, щоб заночувати. Інцидент стався ще влітку, чоловіку вдалося поспати 30 хв, доки його не помітили. Під час судового засідання обвинувачений визнав провину і заявив, що проник у помешкання, бо втомився і хотів відпочити. Власниця будинку вибачила чоловіка і попросила суд суворо його не карати.

Як йдеться у вироку Любешівського районного суду від 7 грудня, інцидент стався 20 червня 2021 року. Близько 21:30 обвинувачений зайшов на чуже подвір'я, зірвав металеву скобу та проник у будинок. За півгодини чоловіка знайшли.

В суді обвинувачений не заперечував своєї провини. Він зазначив, що зайшов до будинку, бо втомився і хотів перепочити. Відомо, що власниця будинку пробачила йому і просила суд не призначати суворе покарання.

Про чоловіка відомо, що він є уродженцем села Деревок Любешівського району, розлучений, до цього мав декілька судимостей за статтями про крадіжку, грабіж та незаконне поводження зі зброєю. З тюрми вийшов у вересні 2020 року.

Суддя Андрій Савич визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст.162 ККУ (порушення недоторканності житла) та призначив йому 1700 грн штрафу. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

Зазначимо, що випадки щодо проникнення у чуже житло задля відпочинку трапляються доволі часто. До прикладу, в серпні цього року в смт. Нові Стрілища чоловік зайшов у чужий будинок, щоб поспати. Також у вересні цього року на Львівщині чоловік протягом тижня проникав у чужі будинки. Там він нічого не крав, лише ночував та харчувався.