Шацький райсуд призначив штраф контрабандисту, який в грудні 2020 року перетнув кордон з Польщею на мотодельтаплані, щоб перевезти сигарети. Віддалившись на кілометр від кордону, пілот не впорався з керуванням та впав. Його затримали польські прикордонники, згодом за чотири дні чоловіка передали на територію України. Суд визнав Сергія Г. винним у порушенні правил міжнародних польотів, оскільки він не мав дозволів від Державіаслужби, та призначив йому 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку Шацького районного суду від 6 грудня, інцидент стався 20 грудня 2020 року вночі, неподалік села Глухи Ковельського району. Тоді спільник обвинуваченого Сергія Г. передав йому мотодельтаплан для перевезення сигарет на територію Польщі.

Чоловік вилетів на мотодельтаплані близько 23:30, невдовзі він перетнув кордон з Польщею. Втім, на відстані кілометра від українсько-польського кордону він не впорався з керуванням і впав. Сергія Г. затримали співробітники Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі. Згодом, 24 грудня, чоловіка переправили на території України.

Чоловік уклав угоду про визнання винуватості, яку затвердив суд. Суддя Сергій Матвійчук визнав його винним у порушенні ст. 334 ККУ (порушення правил міжнародних польотів), оскільки чоловік не мав дозволів на політ від Державіаслужби. Йому призначили 3400 грн штрафу. Оскаржити вирок можна в апеляційному суді протягом 30 днів.

Додамо, що в постанові Любомльського районного суду від 19 лютого йдеться про те, що чоловік намагався перевезти 8 тис. пачок сигарет марки «Мінськ». Тоді суд призначив йому 3400 грн штрафу, але за статтею 204-1 КупАП про незаконний перетин кордону.