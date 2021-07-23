Чоловіку готуються вручити підозру, за скоєне йому загрожуватиме від трьох до п'яти років ув'язнення

31-річного жителя Володимира-Волинського підозрюють у незаконному переправленні людей через польський кордон за допомогою мотодельтаплана. У чоловіка вже провели обшуки, повідомила прес-служба обласної прокуратури у п’ятницю, 23 липня. Також відомо, що вночі 14 липня він намагався перевезти через кордон України до Польщі на мотодельтаплані 24-річного чоловіка, але цьому завадили польські правоохоронці. За скоєне волинянину загрожує до п'яти років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, 31-річний житель Володимира-Волинського може бути причетний до незаконного переправлення людей через польський кордон за допомогою мотодельтаплану. Зокрема, 14 липня вночі спроба такого переправлення була припинена польськими правоохоронцями. Відомо, що тоді він намагався перевезти 24-річного українця.

Під час обшуку правоохоронці вилучили транспортні засоби, на яких пілота та сам дельтаплан доправили до кордону, а також мобільні телефони і документи на автомобілі на іноземній реєстрації. Як уточнила ZAXID.NET речниця обласної прокуратури Наталія Мурахевич, сам дельтаплан передали поляки у розпорядження українських правоохоронців.

Вирішується питання про вручення чоловікові підозри за ч.1 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає ув’язнення від трьох до п’яти років з конфіскацією транспортних засобів, або інших засобів вчинення злочину.