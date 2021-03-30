Контрабандисти встигли переправити на польську сторону блоки з сигаретами

Прикордонники затримали групу контрабандистів, які намагалися переправити через річку Західний Буг, яка розділяє територію України і Польщі, блоки сигарет. Під час переправи один з контрабандистів-водолазів травмував плече. Прикордонники його доставили в лікарню.

Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, вдосвіта 30 березня спільний патруль українських і польських прикордонників виявили трьох чоловіків у гідрокостюмах, які через річку переправляли партію тютюнових виробів.

«Військовослужбовці відділу «Рівне» Луцького загону затримали трьох чоловіків у гідрокостюмах, які вплав подолали річку Західний Буг. На польському ж березі прикордонні стражі виявили пакунки з контрабандним куривом. Один із затриманих є жителем Любомля, а двоє його спільників – з Володимир-Волинського району», — зазначено у повідомленні.

Під час переправи через річку один із порушників пошкодив собі плече. Прикордонники йому надали першу домедичну допомогу та доставили до медзакладу. Лікарі діагностували у нього закритий вивих лівого плеча.

У контрабандистів вилучили гідрокостюми, кількість контрабандних тютюнових виробів підраховують. На чоловіків склали протоколи за ст.204-1 КУпАП.