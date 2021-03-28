Сигарети вилучили, їхню вартість встановлюють

Вночі з суботи на неділю, 28 березня, громадянин Польщі спробував незаконно перевезти через українсько-польський кордон велику партію сигарет. Його затримали на пункті пропуску «Краківець-Корчова», про це повідомила прес-служба Галицької митниці, у неділю, 28 березня.

50-річний поляк керував вантажівкою. У документах він вказав, що перевозить кабельні мережі.

Під час огляду вантажівки митники та прикордонники знайшли сховані під кабелями пачки сигарет. Загалом їх було 4200 пачок. Водій вантажівки приховав інформацію від митників про те, що у вантажівці є сигарети.

На іноземця склали протокол про порушення митних правил, усі сигарети вилучено, їхню вартість ще встановлюють.