На кордоні з Польщею затримали українця з 66 кг контрабандного бурштину
Бурштин приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів
Вночі у суботу, 24 квітня, у пункті пропуску «Шегині – Медика», що на українсько-польському кордоні, затримали українця, що намагався вивезти до Польщі 66 кг бурштину.
Як повідомляє Держприкордонслужба України, прикордонники зупинили мікроавтобус Volkswagen, яким керував 40-річний українець, та ініціювали поглиблений огляд його авто. Під час огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кг. Його приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.
Прикордонники зазначають, що це найбільша партія бурштину, виявлена цього року на ділянці Львівського прикордонного загону.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET