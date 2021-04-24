Бурштин приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів

Вночі у суботу, 24 квітня, у пункті пропуску «Шегині – Медика», що на українсько-польському кордоні, затримали українця, що намагався вивезти до Польщі 66 кг бурштину.

Як повідомляє Держприкордонслужба України, прикордонники зупинили мікроавтобус Volkswagen, яким керував 40-річний українець, та ініціювали поглиблений огляд його авто. Під час огляду прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кг. Його приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.

Прикордонники зазначають, що це найбільша партія бурштину, виявлена цього року на ділянці Львівського прикордонного загону.