Мешканку Демидівської громади на Рівненщині оштрафували за неодноразовий відпочинок у чужому помешканні. Жінка кілька разів просто приходила в чужий будинок, зривала замок та проводила у домі кілька днів, читаючи книжки та дивлячись телевізор. Ірину Штиюк кілька разів виганяли з будинку, однак за відсутності власників вона знову туди поверталася. За порушення недоторканності житла Демидівський райсуд на Рівненщині оштрафував Ірину Штиюк на 850 грн.

Жінка проникала в один і й той самий будинок в селі Ільпибоки Дубенського району. Наприкінці серпня 2021-ого до будинку навідалася донька власниці. У домі ніхто не мешкав, однак того дня замок був зірваний, а на ліжку в кімнаті виявили незнайому жінку, яка читала книжку й дивилася телевізор. З шафи у сусідній кімнаті були викинуті речі. На запитання, що вона робить у чужому помешканні, жінка відповіла, що «так треба». Як виявилося, цю жінку не вперше застали у будинку, раніше вона також приходила без дозволу й по кілька днів жила тут, читала книжки і дивилася телевізор. Раніше власниця просто виганяла «гостю», а цього разу викликала поліцію.

У суді Ірина Штиюк розкаялася, сказала, що тепер розуміє, що не можна заходити до чужого господарства без дозволу власника і вибачилася за свої дії. Демидівська селищна рада видала характеристику на підсудну, у якій зазначено, що раніше вона не порушувала громадський порядок, а скарг від сусідів на неї не було. Судимостей жінка теж не мала, на обліку у нарколога та психіатра не перебувала.

Даних про родинні, майнові чи інші стосунки між обвинуваченою та потерпілою у матеріалах кримінальної справи немає. Суддя Алла Олексюк визнала Ірину Штиюк винною у порушенні недоторканності житла й оштрафувала її на 850 грн.

Зауважимо, що вирок за проникнення до чужого житла тепер не є рідкістю. На Волині чоловіка оштрафували на 1700 грн. за те, що спав у чужому будинку. У вересні раніше судимий чоловік отримав рік обмеження волі після того, як його застала власниця у своєму домі на Львівщині. Це був уже третій будинок, у якому ночував цей чоловік. Чужих речей він також не брав.