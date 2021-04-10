Яворівський районний суд ув'язнив на три роки киянина, який проник у чужий будинок в прикордонному селі і прожив там три дні. Власниця будинку заявила, що чоловік вкрав у неї 10 тис. доларів, однак не довела цього. Натомість крадій Глєб П. заявив, що заліз у чуже житло, бо перебував у пригніченому стані через неможливість виїхати за кордон.

У судовому вироку Яворівського райсуду вказано, що киянин Глєб П. проник у приватний будинок у прикордонному селі Чолгині 21 квітня 2020 року, де вкрав 10 тис. доларів, жіночу куртку, ліхтарик та інші речі. Власниця будинку заявила, що загалом збитки після цієї крадіжки становлять 271 тис. грн.

Під час засідання суду 5 квітня 2021 року Глєб П. заперечив крадіжку грошей з будинку. Натомість він розповів свою версію подій. За словами Глєба П., він мріяв жити у Польщі, але не мав документів, щоб виїхати за кордон. Він двічі спробував перетнути кордон нелегально, але спроби завершились невдало. 21 квітня, перебуваючи у прикордонному селі Чолгині, він переліз паркан на подвір’я будинку, після чого розбив вікно та потрапив у помешкання. Після цього Глєб П. вирішив провести кілька днів у чужому будинку. У перший вечір він повечеряв та ліг спати.

«Наступного дня він прокинувся близько 10:00 та почав шукати продукти, оскільки дуже хотів їсти. Так як в будинку знаходилось багато закруток, він по черзі їх відкривав, намагаючись знайти такі, які б йому смакували. Поснідавши, він знову ліг спати. Прокинувшись через кілька годин він захотів покурити, однак, в будинку сигарет не знайшов. Після цього, він через вікно будинку переліз на подвір`я, далі через паркан на дорогу. На дорозі він назбирав окурків та знову через вікно в кухні потрапив у будинок. Із окурків він зробив самокрут та скурив його. Після цього, випив трохи вина яке було в помешканні, та знову таким же способом покинув помешкання, вийшов на дорогу та ліг у траві на узбіччі дороги відпочити. Полежавши на траві він вищевказаним способом повернувся в будинок», – цитують покази Глєба П. у судовому вироку.

За словами чоловіка, перебуваючи у будинку протягом трьох днів, він час від часу покидав помешкання, ходив вулицею чи лежав у траві на узбіччі дороги.

21 квітня Глєб П. прокинувся і побачив, що біля будинку стоїть велосипед, а на подвір`ї перебуває незнайомий йому чоловік.

«В цей час він подумав що це, можливо, з`явився власник будинку. Коли незнайомий йому чоловік пішов на задній двір будинку, зрозумів що треба втікати. Він вискочив через вікно, яке виходило в сторону дороги, на подвір`я, далі перестрибнув через паркан та побіг ліворуч по ґрунтовій дорозі. Незнайомий чоловік кричав йому у слід "Стій". Він налякався, та ще швидше почав бігти. Прибігши до лісу, він сів на деякий час відпочити, після чого перейшов через болото в сторону станції сонячних батарей, де був затриманий працівником поліції, приблизно за 500 метрів від будинку», – йдеться у вироку суду.

Глєб П. у суді заявив, що наміру проникати саме у цей будинок у нього не було, однак інших будинків поруч того вечора не було.

«Він був у безпорадному стані дуже хотів виїхати у Республіку Польща, крім цього йому потрібно було десь ночувати та за щось харчуватись. З цього помешкання він викрав фонарик, рибальську котушку, рамку з фотографією, одну пару рукавиць жовтого кольору, сірники, та куртку червоного кольору. Грошових коштів у будинку він не викрадав, так як не знайшов таких… Вважає що як би він викрав таку суму грошових коштів, то міг найняти автомобіль та втекти за межі області чи реалізувати свою мрію», – зазначається у вироку.

Глєб П. визнав свою провину та заявив у суді, що щиро розкаюється.

Власниця будинку наполягла, що після того, як там побував Глєб П., у неї зникло 10 тисяч доларів, які вона з колишній чоловіком заробила у Росії. Вона заявила, що, можливо, сам Глєб П. не крав у неї гроші, але він має знати, хто це зробив.

Яворівський районний суд, вислухавши сторони справи та покази свідків, вирішив, що доказів того, що Глєб П. вкрав гроші з будинку, немає. Попри це суддя Наталія Швед визнала чоловіка винним у крадіжці з проникненням у житло та призначила йому три роки позбавлення волі. Оскільки Глєб П. на момент скоєння злочину відбував умовне покарання за крадіжки у Києві, то суд частково поєднав два покарання і остаточно призначив киянину 3 роки і один місяць позбавлення волі.

Цей вирок суду ще не набув законної сили, бо не пройшло 30 днів для подачі апеляції.