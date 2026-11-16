Урсула Ваґнер під час візиту до Львова у листопаді 2025 року

Державна прикордонна служба України відмовила у вʼїзді Урсулі Ваґнер – матері бойової медикині батальйону «Карпатська Січ» Діани Савіти Ваґнер, яка долучилася до ЗСУ та загинула під час евакуації поранених колумбійських добровольців. Про це у понеділок, 16 листопада, повідомила Deutche Welle із посиланням на слова жінки.

73-річна Урсула Ваґнер заявила виданню, що у суботу, 14 листопада, їй відмовили у вʼїзді в Україну після паспортного кордону. Через це вона була змушена покинути автобус, яким прямувала до Києва, та у супроводі прикордонника повернутися до кордону з Польщею.

«Це було як удар в обличчя, ніби я вдруге втратила Савіту, якщо я вже навіть не можу відвідати її могилу. Я можу це пояснити лише як помилку в системі, адже мені не змогли назвати причину», – розповіла німкеня журналістам.

Водночас жінка заявила, що при цьому працівники прикордонної служби поводилися «дружньо». За словами Ваґнер, раніше проблем з перетином кордону в неї не виникало.

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DW отримала у розпорядження документ про відмову у вʼїзді Урсулі Ваґнер. За даними журналістів, їй заборонили вʼїзд на територію України на три роки «на підставі доручення Державної міграційної служби України».

За інформацією співрозмовників Deutche Welle у ДПСУ, причиною заборони могла бути несплата штрафу за порушення правил дорожнього руху. Сама німкеня у розмові з журналістами згадала, що під час одного з візитів до України на власній автівці її зупинила за перевищення швидкості поліція.

«За її словами, на місці штраф у розмірі “близько шести євро” сплатити не вийшло, оскільки у поліцейських не працював платіжний термінал, а постанову про порушення з банківськими реквізитами вона загубила», – повідомила DW.

Зазначається, що Урсула Ваґнер їхала до Києва, де похована її донька Савіта Ваґнер. Крім того, у пʼятницю, 20 листопада, вона мала взяти участь у заході на кафедрі німецької філології у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Під час зустрічі жінка мала презентувати фронтовий щоденник Савіти Ваґнер.

До слова, у листопаді 2025 року Урсула Ваґнер також приїжджала до Львова – тоді вона привезла до міста мобільний шпиталь із портретом Савіти. Під час освячення шпиталю жінка повідомила, що планує створити фонд імені доньки.

Довідково. Савіта «Змія» Ваґнер долучилася доброволицею до українського війська у червні 2022 року. Він початку повномасштабного вторгнення Росії до України вона возила медичне обладнання як волонтерка, а також організовувала поїздки закордонних журналістів на деокуповані території Київщини та Чернігівщини.

Савіта Ваґнер пройшла бої за Ізюм, брала участь у контрнаступі на Слобожанському напрямку, а також була під Лиманом та Кремінною. Загинула у віці 36 років 2 лютого 2024 року під артобстрілом під час евакуації поранених колумбійських добровольців української армії. Похована на Алеї Слави Лукʼянівського цвинтаря у Києві.