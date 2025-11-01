У суботу, 1 листопада, німкеня Уля Ваґнер привезла у Львів мобільний шпиталь, який передадуть Херсону. Її донька Діана Савіта Ваґнер від початку війни волонтерила в Україні, а згодом долучилася до ЗСУ і загинула під час евакуації поранених колумбійських добровольців.

Мобільний шпиталь у Львів привезла Уля Ваґнер – мама української військовослужбовиці та медикині медикиня батальйону «Карпатська Січ» Діани Савіти Ваґнер, яка народилася в німецькому місті Бонн. Дівчина навчалася на медичному, працювала програмісткою.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Савіта Ваґнер на власному авто вирушила в Україну та як волонтерка возила медичне обладнання. Також вона возила закордонних журналістів на деокуповані території Київщини та Чернігівщини. Після побачених злочинів російських військових вона вирішила долучитися до ЗСУ. З червня 2022 року воювала на північно-східному фронті.

Загинула 2 лютого 2024 року під артобстрілом під час евакуації поранених колумбійських добровольців української армії в Купʼянському районі Харківської області. Похована на Алеї Слави Лукʼянівського цвинтаря у Києві. Її чоловік розповідав, що після війни вони з дружиною планували жити на дві країни – в Україні та Німеччині.

На автомобілі зображений портрет Савіти. Під час освячення шпиталю в соборі Святого Юра у суботу, 1 листопада, мама дівчини повідомила, планує створити фонд імені доньки, який допомагатиме Україні.