Вадим Яценко, керівник хору, та партнери збору передали автівки з Луцька на фронт

Львівський муніципальний хор «Гомін» профінансував закупівлю 25 пікапів для ЗСУ за гроші, зібрані в межах збору «Народний гомін». Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

У межах збору хор співпрацював з фондом «Добромобіль», ГО «Об’єднання Активіст» та сервісом для придбання квитків TEATR​.org​.ua, які допомогли закупити, відремонтувати та відправити пікапи на різні напрямки фронту.

Збір «Народний гомін» триває, адже в планах хору – придбати ще 25 пікапів. Долучитися до нього можна за посиланням.

Це вже третій великий збір хору «Гомін» з початку їхнього туру Україною, розповів художній керівник колективу Вадим Яценко.

«Історія цього великого збору, який ми назвали “Народний гомін”, почалася коли ми зібрали 1 млн грн для Головного управління розвідки. Нам це вдалося доволі швидко, тому вирішили масштабуватися», – говорить він.

Концерти хору «Гомін» в різних містах України – триватимуть. А в листопаді стартує європейський тур львівського муніципального хору. Відвідувачі всіх цих концертів також можуть долучитись до збору на 10 млн грн на пікапи для ЗСУ.