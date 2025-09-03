Гроші вдалось зібрати під час концертів хору «Гомін» у Львівській опері

Львівський хор «Гомін» придбав для військових 50 FPV-дронів загальною вартістю понад 925 тис. грн – під час серпневих концертів у Львові хор зібрав для військових мільйон гривень. Про це 3 вересня повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

На передову відправили 50 10-дюймових FPV-дронів:

30 безпілотників – для МО ГУР «Артан»

20 – для 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша.

«Кожен із цих дронів – врятовані життя українців, утилізовані окупанти та ще один крок до справедливого миру. Це яскраве підтвердження: відпочиваючи чи працюючи, можна водночас підсилювати наших Захисників і Захисниць», – написав голова ЛОВА.

На сторінці благодійного проєкту «Пташки перемоги» вказано, що гроші вдалось зібрати під час концертів хору «Гомін» у Львівській опері: із 996,7 тис. грн наразі витратили 927,5 тис. грн, ще 69,2 тис. грн відклали до наступної закупівлі.

Нагадаємо, що раніше львівський хор «Гомін» зібрав на концертах у Києві мільйон гривень для ГУР – гроші спрямують на покращення безпеки в Чорному морі.

Додамо, що львівський хор «Гомін» цього літа став справжньою зіркою в тіктоці, а концерти збирають аншлаги. Хор заснований у 1988 році, з 2023 року його очолює Вадим Яценко.