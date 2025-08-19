Представники хору вручили начальнику ГУР МО Кирилу Буданову символічний чек на 1 млн грн

Львівський хор «Гомін» передав для Головного управління розвідки Міноборони 1 млн грн. Ці гроші зібрали під час концертів хору та спрямують на один із проєктів ГУР, який покликаний покращити безпекову ситуацію в Чорному морі.

Як повідомили 19 серпня в ГУР, представники хору «Гомін» Львівського органного залу вручили начальнику ГУР МО генерал-лейтенанту Кирилу Буданову символічний чек на 1 млн грн. Зібрані під час концертів у Києві гроші спрямовані на новий проєкт ГУР, що покликаний покращити безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря.

«Дякую за вашу допомогу і за вашу пісню. Коли музиканти застосовують свій талант для дієвої підтримки, це наближає нашу перемогу. Дякую хору “Гомін” та кожному, хто допомагає розвідці», – сказав Кирило Буданов.

Артисти також подарували генералу Буданову тематичні поштові марки з зображенням хору як символ вдячності за роботу розвідників. Благодійна ініціатива відбулася у співпраці з Благодійним фондом Діани Подолянчук, який регулярно реалізує проєкти для підтримки воєнної розвідки.

Додамо, що львівський хор «Гомін» цього літа став справжньою зіркою в TikTok, а концерти збирають аншлаги. Хор заснований у 1988 році, з 2023 року його очолює Вадим Яценко.