29 грудня на території Львівської області продовжує сніжити

Станом на ранок понеділка, 29 грудня, через негоду у Львівській області знеструмлені 86 населених пунктів, з яких 16 – знеструмлені повністю. Про це повідомляє «Львівобленерго».

«Протягом неділі бригади «Львівобленерго» повернули електроенергію для більшості споживачів, які були без світла через негоду. Проте сильні пориви вітру сьогодні вночі спричинили нові знеструмлення», – інформує «Львівобленерго»



Станом на ранок 29 грудня через стихію знеструмлені 16 населених пунктів повністю та 70 частково у різних районах:

Східному РЕМ (Золочівська, Бродівська частина);

Західному РЕМ (Жовківська, Яворівська частково);

Південному РЕМ (Стрийська частково);

Північному РЕМ (Кам’янко-Бузька частково);

ЛМЕМ (Жовківська част.).

29 грудня на території Львівської області та місту Львову зберігаються пориви північно-західного вітру 15–20 м/с та хуртовини.