Буковель. Верхня станція витягу 12

Два гірськолижні курорти оголосили про початок сезону катання. У суботу, 27 грудня, лижний сезон стартував на Плаю, а на Буковелі його розпочнуть у неділю, 28 грудня. Раніше ZAXID.NET писав, що жоден гірськолижний курорт не зміг почати сезон до Різдва через брак снігу і теплу погоду.

Плай

Про початок сезону на гірськолижному курорті Плай біля села Плав’я на Сколівщині повідомили 26 грудня на офіційному профілі курорту в інстаграмі. Сезон стартував у суботу, 27 грудня. На опублікованому відео видно сніговий покрив на трасах і роботу снігових гармат.

«Зима офіційно стартує і ми знаємо, де почати найпершу каталку. Вже цих вихідних 27 грудня, запрошуємо вас відкрити гірськолижний сезон», – йдеться в повідомленні.



На старті сезону для відвідувачів працюють:

перший витяг і траса 1а;

навчальний майданчик;

сноутюбінг (частково);

дитяча зона.

На сторінці також оприлюднили ціни на катання під час сезону 2025/2026.

Ціни на катання під час сезону 2025/2026

Буковель

У п’ятницю, 26 грудня, на офіційній сторінці курорту в Інстаграмі повідомили, що сезон стартує у неділю, 28 грудня.

«Відлік до сезону катання 2025–2026 розпочато. Уже зовсім скоро на курорті запрацюють перші схили, а разом із ними – нові сценарії пригод у серці Карпат», – йдеться в повідомленні.



Що запускають з 28.12:

схили: 2C, 5A, 5B, 12B;

переходи: B, D;

витяги: 2, 5, 12.

Вечірнє катання запускають з 02.01.

Буковель. Верхня станція витягу 5

Ознайомитися із цінами на катання на Буковелі можна за посиланням. Ціни на низький сезон стартують від 907 грн (з 17 березня до кінця сезону), у високий сезон – 1500 (з 19 грудня по 1 січня; з 7 січня по 16 березня), а у новорічний – 1950 грн (з 2 січня по 6 січня).