Поліцейські провели обшуки в Пустомитівській міськраді та вилучили документи

Поліцейські розслідують дії начальника відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міськради Ігоря Лопатнюка та директора Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства Василя Боцвіна, які у 2025 році їздили з дружинами на відпочинок за кордон, скориставшись службовим відрядженням нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

Як зазначається в ухвалі Галицького районного суду Львова від 18 грудня, посадовці Пустомитівської міськради, які заброньовані на період мобілізації, для приватних поїздок за кордон скористалися листами благодійного фонду з неправдивими даними про нібито транспортування гуманітарної допомоги. На основі цих листів були ухвалені розпорядження про їх виїзд за кордон.

Так начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Пустомитівської міськради Ігор Лопатнюк разом з дружиною 20 червня 2025 року виїхав за межі України через пункт пропуску «Шегині» на власному авто Volkswagen Passat (такий автомобіль 2014 року випуску, придбаний у 2023 році, Ігор Лопатнюк вказав у декларації). Поїздка тривала 10 днів. У цей проміжок часу дружина посадовця Наталія Лопатнюк на своїй сторінці в Instagram виставила низку фотографій з Іспанії з підписом «Spanish».

Ігор Лопатнюк з дружиною (фото з фейсбуку)

Аналогічно у лютому 2025 року на підставі розпорядження та листа благодійного фонду директор Пустомитівського міського житлово-комунального підприємства 51-річний Василь Боцвін з дружиною з’їздив за кордон на власному авто Jeep Renegade через пункт пропуску «Краківець» (автомобіль 2019 року випуску, придбаний у 2023 році та записаний на дружину посадовця Лесю Боцвін). Поїздка тривала тиждень.

Василь Боцвін (фото з фейсбуку)

У рамках кримінального провадження слідчі отримали відповіді Держприкордонслужби та Львівської митниці, з яких з’ясувалося, що під час згаданих поїздок і загалом упродовж 2025 року Ігор Лопатнюк та Василь Боцвін жодної допомоги для потреб ЗСУ з-за кордону не ввозили.

Таким чином, за версією слідства, керівники представництва американського фонду «Help Heroes Of Ukraine INC.» в Україні (зареєстроване на вул. Кульпарківській, 200а у Львові, але фактично діяльність не здійснює) разом з посадовцями органу місцевого самоврядування, організували незаконне переправлення посадових осіб Пустомитівської міськради за кордон на основі підроблених листів про транспортування гуманітарної допомоги. Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 332 ККУ.

16 грудня слідчі провели обшук в приміщенні Пустомитівської міськради, за результатами якого суд наклав арешт на вилучені документи, мобільні телефони, копії паспортів.

ZAXID.NET зателефонував до міського голови Пустомитів Олега Серняка, однак він від коментарів з приводу згаданих подій відмовився. «Я з дитиною, у мене відпустка. Якщо можна, наберіть у понеділок», – сказав він.

Також ZAXID.NET написав прохання про коментар у месенджер Ігорю Лопатнюку та Василю Боцвіну, однак на момент публікації редакція відповіді не отримала.

За даними YouControl, представництво американського фонду «Help Heroes Of Ukraine INC.» в Україні, яке фігурує в кримінальному провадженні, зареєстроване у Львові 3,5 роки тому, керівником є Мирон Шулик.

Оновлено. Вже після публікації матеріалу мер Пустомитів Олег Серняк надіслав ZAXID.NET письмовий коментар, у якому запевнив, що міська рада повністю сприяє правоохоронцям і добровільно передала усі матеріали, які їх цікавили. Також висловив сподівання на справедливе розслідування.

«Зверну також увагу на те, що міська рада не отримувала жодних листів від благодійних фондів щодо транспортування гуманітарних вантажів Ігорем Лопатнюком, начальником одного з відділів міської ради. Окрім того, Ігор Лопатнюк під час згадуваної поїздки за кордон перебував у відпустці, а також за станом здоров’я не підлягає мобілізації, тому, думаю, щодо нього питань не мало б бути», – прокоментував мер.

Щодо Василя Боцвіна, як зауважив Олег Серняк, той очолює комунальне підприємство, яке є окремою юридичною структурою.

«Точно знаю, що за час закордонних поїздок Ігоря Лопатнюка та Василя Боцвіна їм з бюджету громади не виплачувалися жодні відрядження. Особисто я, як міський голова, під час передачі документів правоохоронним органам просив звернути увагу на мої поїздки за кордон, більшість з яких я здійснив, перебуваючи у відпустках, щоб зменшити навантаження на бюджет громади. Однак щодо моїх поїздок за кордон у правоохоронців питань не було», – додав мер.