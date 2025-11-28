Юрій Камельчук разом із Дарією Саєд

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук їздив у відпустку Європою разом із коханою Дарією Саєд, не зважаючи на заборону виїзду народних обранців за кордон під час воєнного стану. Подорож пара транслювала у соцмережах. При цьому нардеп не зміг чітко розповісти журналістам Bihus.info про мету своєї поїздки.

У січні 2023 року президент Володимир Зеленський повідомив про рішення РНБО, яке забороняє правоохоронцям, народним обранцям, прокурорам та «всім, хто має працювати на державу й у державі», їздити за кордон на відпочинок чи з іншою недержавною метою. Це також регулюється урядовою постановою.

Про подорож Юрія Камельчука із його новою коханою Дарією Саєд за кордон у листопаді цього року журналісти довідалися з її дописів у соцмережах, де жінка публікувала сторіс та детально розповідала про маршрут. Зокрема, йшлось про такі міста, як Лісабон, Кашкайш, Мадейра, Амстердам, Варшава. При цьому Дарія Саєд тегала нардепа, а також виставляла його фото, за яким журналісти ідентифікували, що у подорожі Камельчук супроводжував свою кохану. Згодом і сам Юрій Камельчук почав викладати сторіс з океанського узбережжя.

Юрій Камельчук під час листопадової відпустки у Португалії

Після повернення в Україну Юрій Камельчук не зміг пояснити журналістам про мету своєї поїздки за кордон. Він плутався у своїх поясненнях. Спершу заявив, що це була «парламентська робота», згодом казав, що мав відпустку, а ще «питання, пов’язані зі здоров’ям дружини».

На запитання, як йому вдалося виїхати, якщо це не було відрядження, нардеп заявив : «За дозволом на відпустку. Люди у відпустках мають право виїжджати, як і військові. Будь-хто, хто має бронь, зареєстровані дані в Резерві». При цьому депутат, який претендує на посаду міністра енергетики, переконував, що «законодавство не забороняє виїзд, а якщо Кабмін собі щось придумав – це його проблема». Також відмовився повідомити, хто йому підписав дозвіл на виїзд на відпочинок за кордон.

Як повідомлялося, нещодавно у нардепа Камельчука помітили новий кросовер Porsche Cayenne S, що не вказаний у його декларації. Кросовер зареєстрований на київську лізингову фірму, що належить відомому політику Сергієві Тігіпку. Варто зауважити, що нардеп з Дарією Саєд подорожували Європою на цій автівці, про що свідчать фото у соцмережах. Також зазначимо, що в декларації нардепа за 2024 рік вказана інша жінка – Тетяна Камельчук.