Рятувальна операція на місці влучання російської ракети в Харкові

Удень п’ятниці, 2 січня, російські війська завдали удару по середмістю Харкова, є постраждалі й значні руйнування. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі.

Оновлено. Станом на 17:00 було відомо про 30 постраждалих. За даними ОВА, вік наймолодшої постраждалої – шість місяців.

«Майже у всіх – вибухові поранення та травмування склом, одна людина зазнала сильного стресу», – повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом він уточнив, що серед госпіталізованих одна жінка перебуває у важкому стані, решта – у стані середньої тяжкості.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Харкову.

«Попередньо дві ракети. Просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби», – ідеться в повідомленні.

Зеленський додав, що точна кількість постраждалих ще невідома. Екстрені служби, ДСНС та влада Харківщини надаватимуть оновлення інформації.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару по Харкову, 2 січня 2026 рік (Фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського)

Нагадаємо, у ніч 2 січня росіяни атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Частину ворожих дронів знешкодила українська ППО, однак зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, пожежі, а також постраждали двоє людей.