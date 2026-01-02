Постраждалих доставили до лікарні

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області постраждали двоє людей, виникли пожежі та зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомив в.о. голови ОВА Владислав Гайваненко.

За його словами, російські війська атакували Синельниківський район безпілотниками, під ударом опинилися Слов’янська, Богинівська та Васильківська громади.

Внаслідок обстрілу поранено двоє людей. У районі зайнялися гараж, літня кухня та прибудова до житлового будинку. Також пошкоджено ліцей, спортивний зал і приватний будинок.

У Кривому Розі через атаку БпЛА зазнали пошкоджень транспортні засоби. Нікополь російські війська обстріляли FPV-дронами.

Як повідомив Гайваненко, сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровщиною 17 російських безпілотників.