Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 31 грудня російські військові атакувала Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові багатоповерхівки та міську інфраструктуру, є постраждалі.

Як повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак, поранення отримали 5 людей – 2 дорослих і 3 дітей. Серед них 7-місячна дитина.

У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоквартирні будинки, в одному з них спалахнула пожежа у квартирах. За словами керівника ОВА, у важкому стані перебуває 42-річний чоловік. Ще троє дітей – 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка – госпіталізовані у стані середньої важкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

В Одесі дрони пошкодили багатоповерхівки / Фото ОВА

Через атаку в частині Одеси зникло електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, через що деякі мешканці тимчасово залишилися без води та тепла.

На місцях пошкоджень працюють комунальні служби та оперативні штаби. Триває обстеження будинків. Мешканцям надають консультації, зокрема щодо оформлення документів для отримання компенсацій.

Впродовж останніх тижнів ворог регулярно атакує Одеську область безпілотниками. Переддень, 30 грудня, російські війська атакували портову та енергетичну інфраструктуру: у кількох об’єктах пошкоджено резервуари й складські приміщення, а також судно з зерном під прапором Панами.

В ніч проти 25 грудня під обстріл потрапив завод компанії Kernel у Чорноморську – одного з найбільших виробників та експортерів соняшникової олії в Україні.