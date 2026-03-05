Обвинувачений отримав тюремний строк за відмову від мобілізації

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Корничі Новокалинівської громади на Львівщині, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Відмову від служби Богдан В. пояснив релігійними переконаннями. Суд призначив йому покарання – три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, військовозобов’язаний Богдан В. у травні 2024 року був належно повідомлений та мав прибути до призовного пункту для відправлення до військової частини, однак від повістки він відмовився, чим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації.

У судовому засіданні обвинувачений пояснив, що є віруючою людиною, про що повідомляв працівників ТЦК. Водночас доказів того, що він є релігійною людиною військовозобов’язаний не надав.

У листі на ім’я начальника ТЦК Богдан В. вказав, що він «відмовляється від проходження військової служби по мобілізації у зв’язку з його релігійним переконанням, яке міститься в Біблії старого і нового заповіту, що обґрунтовує його віру». У суді чоловік також заявив,що рішенням ВЛК він був визнаний придатним до служби, не зважаючи на те, що його вік та стан здоров’я не дозволяють йому служити. Водночас вік чоловіка у вироку не зазначений.

Суд критично оцінив твердження обвинуваченого про те, що він не міг проходити військову службу у зв`язку з релігійними переконаннями та не взяв їх до уваги. Суд також вказав, що заміна військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на альтернативну (невійськову) службу, законом не передбачена.

Суддя Ігор Пташинський визнав Богдана В. винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 ККУ) та призначив йому покарання – три роки позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.