Геннадій Б. відмовився служити через релігійні переконання

Стрийський міськрайонний суд Львівської обласні призначив п’ять років тюрми уродженцю Мелітополя Геннадію Б. за самовільне залишення військової частини на Львівщині. Геннадій Б. відмовився від військової служби через релігійні переконання, оскільки є священнослужителем Свідків Єгови.

За матеріалами справи, Геннадій Б. був мобілізований на військову службу у лютому 2025 року. Одразу через тиждень після мобілізації він самовільно залишив частину та перебував поза межами служби чотири місяці – до червня 2025 року.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що близько 10 років працював на заводі «Леоні», звідки його разом з іншими працівниками кілька разів забирали до районного ТЦК. Там він подав заяву на альтернативну службу. За результатами ВЛК його визнали придатним до військової служби та відправили у військову частину в Чернігівську область, а згодом перевели на службу в РТЦК, де він мав працювати кухарем у їдальні. Геннадій Б. розповів, що відмовився приймати військову присягу та вдягати військову форму. Втік під час поїздки із одним із посадовців ТЦК до банку.

У суді Геннадій Б. також заявив, що перебувати на посаді кухаря РТЦК означає для нього бути військовослужбовцем, виконувати накази, що суперечить його релігійним переконанням. Відповідно до довідки центру Свідків Єгови, яку обвинувачений надав під час слідства, він з 2010 року призначений священнослужителем.

Суддя Василь Бораковський визнав Геннадія Б. винним у самовільному залишенні військової частини та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.