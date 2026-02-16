Мешканець Львівщини отримав тюремний вирок за відмову від служби через релігійні переконання
Свідок Єгови Віталій Г. просив замінити військову службу на альтернативну
Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок Віталію Г., який відмовився від мобілізації через релігійні переконання як Свідок Єгови. Він просив замінити військову службу з використанням зброї на альтернативну, однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації і призначив три роки тюрми.
Як вказано в матеріалах справи, 16 квітня 2024 року Віталій Г. прибув до ТЦК і СП, де пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби у воєнний час. Йому видали повістку про виклик на 17 квітня для відправлення у військову частину. Але того дня Віталій Г. до ТЦК не прибув. Йому повідомили про підозру в ухиленні від служби під час мобілізації за ст. 336 ККУ.
У суді призовник пояснив, що прийшов в ТЦК добровільно, аби оновити дані, й до того повісток не отримував. Після ВЛК він надав заяву про заміну військової служби на альтернативну не військову, оскільки він не може служити через релігійні переконання – він є Свідком Єгови і його віросповідання забороняє брати зброю до рук. Після вручення повістки на відправку він надіслав в ТЦК відповідний лист із поясненнями.
Він наголосив, що став Свідком Єгови не під час повномасштабної війни, а ще у 2013 році, а з 2023 року його призначили священнослужителем в релігійній громаді Свідків Єгови у Стрию. Після початку повномасштабної війни він займався гуманітарною та волонтерською допомогою. Представники ТЦК у суді наголосили, що альтернативна служба передбачена лише в мирний час, а у воєнний час обмежень для вірян немає.
При ухваленні вироку суд врахував рішення Верховного Суду й Європейського суду з прав людини, а також ЗУ «Про мобілізаційну підготовку», який на період дії воєнного стану фактично позбавляє вірян права не альтернативу в службі.
Зважаючи на обставини справи, суддя Вікторія Бучківська визнала Віталія Г. винним і призначила 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.
Додамо, що вже не вперше українські суди відмовляють Свідкам Єгови у альтернативній службі і виносять вироки, які передбачають увʼязнення.