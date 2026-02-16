Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок Віталію Г., який відмовився від мобілізації через релігійні переконання як Свідок Єгови. Він просив замінити військову службу з використанням зброї на альтернативну, однак суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації і призначив три роки тюрми.

Як вказано в матеріалах справи, 16 квітня 2024 року Віталій Г. прибув до ТЦК і СП, де пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої його визнали придатним до військової служби у воєнний час. Йому видали повістку про виклик на 17 квітня для відправлення у військову частину. Але того дня Віталій Г. до ТЦК не прибув. Йому повідомили про підозру в ухиленні від служби під час мобілізації за ст. 336 ККУ.

У суді призовник пояснив, що прийшов в ТЦК добровільно, аби оновити дані, й до того повісток не отримував. Після ВЛК він надав заяву про заміну військової служби на альтернативну не військову, оскільки він не може служити через релігійні переконання – він є Свідком Єгови і його віросповідання забороняє брати зброю до рук. Після вручення повістки на відправку він надіслав в ТЦК відповідний лист із поясненнями.

Він наголосив, що став Свідком Єгови не під час повномасштабної війни, а ще у 2013 році, а з 2023 року його призначили священнослужителем в релігійній громаді Свідків Єгови у Стрию. Після початку повномасштабної війни він займався гуманітарною та волонтерською допомогою. Представники ТЦК у суді наголосили, що альтернативна служба передбачена лише в мирний час, а у воєнний час обмежень для вірян немає.

При ухваленні вироку суд врахував рішення Верховного Суду й Європейського суду з прав людини, а також ЗУ «Про мобілізаційну підготовку», який на період дії воєнного стану фактично позбавляє вірян права не альтернативу в службі.

Зважаючи на обставини справи, суддя Вікторія Бучківська визнала Віталія Г. винним і призначила 3 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що вже не вперше українські суди відмовляють Свідкам Єгови у альтернативній службі і виносять вироки, які передбачають увʼязнення.