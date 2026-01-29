Військовозобов'язаний відмовився служити, оскільки є свідком Єгови

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому мешканцю Іванові Ц. за ухилення від мобілізації через релігійні переконання. Винуватцю призначили три роки позбавлення волі.

За матеріалами справи, у вересні 2023 року Іван Ц. пройшов медичний огляд військово-лікарською комісією та був визнаний придатним до військової служби. Того дня працівники ТЦК намагалися вручити йому повістку про відправлення у військову частину, однак від отримання та підписання повістки він категорично відмовився. Відповідно 26 вересня 2023 року він не прибув у військову частину для проходження навчань.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він пояснив, що військовослужбовці ТЦК затримали його на вулиці в Стрию та доправили до ТЦК. Там він заявив, що бажає проходити альтернативну невійськову службу. Від одержання повістки він відмовився з релігійних міркувань як Свідок Єгови. Пояснив, що в 2023 році був прихожанином організації Свідків Єгови і навчався Біблії.

«Його віра забороняє проходити військову службу, щоб не втратити зв’язок з Богом (заповідь – «не вбий»), – зазначається в матеріалах справи.

Суддя Василь Бораковський визнав Івана Ц. винним в ухиленні від призову на військову службу (ст. 336 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.