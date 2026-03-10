Анна Скольбушевська після лікування від ігрової залежності втекла за кордон

Колишня працівниця благодійного фонду медичного батальйону «Госпітальєри» Анна Скольбушевська (нікнейм «Адмірал Няв»), яку викрили на привласненні донатів, виїхала за кордон. Про це у вівторок, 10 березня, повідомила засновниця та керівниця волонтерського медбату «Госпітальєри» Яна Зінкевич під час брифінгу.

За словами Яни Зінкевич, вона підшукала для Анни Скольбушевської реабілітаційний центр у Броварах Київської області, де допомагають побороти ігрову залежність. Близько пів року жінка проходила там реабілітацію.

«Це заклад закритого типу, їй давали телефон на одну годину раз на тиждень. Це відбувалось при психологині, щоб вона дивилась, чи не грає вона знову. [...] Коли минуло цих 6-7 місяців, мені сказали, що вона може виходити», – розповіла Яна Зінкевич.

Медцентр, де Скольбушевська проходила лікування, запропонував їй роботу медійниці, щоб та мала можливість заробити та повернути гроші, які привласнила. Втім, за словами Яни Зінкевич, вже через місця після реабілітації «Адмірал Няв» почала вживати алкоголь, тому вона викликала дівчину, щоб зробити тести на наркотики.

«Я хотіла зрозуміти ситуацію, тому викликала її на базу, щоб зробити тест на вживання наркотиків, на 10 типів наркотичних речовин. Вона зрозуміла до чого йде це, й відписала, що вже перетинає кордон», – повідомила Яна Зінкевич.

«Госпітальєри» зауважили, що перші звернулись до правоохоронців з заявою про шахрайські дії Анни Скольбушевської, однак там їм відмовили, пояснивши, що вони не є потерпілими у цій ситуації. Згодом провадження зареєстрували за заявою режисера Нарімана Алієва та журналіста Максима Щербини, які збирали гроші для «Госпітальєрів», однак й вони проходили у справі, як свідки, оскільки не донатили власні гроші.

«Слідча казала, що немає з чого робити справу. У підсумку вона (Анна Скольбушевська) змогла успішно виїхати за кордон. Зараз з нами звʼязалася потерпіла, яка донатила свої гроші. Я найняла для неї адвоката. [...] Ми намагаємося зробити так, щоб після приїзду в Україну вона (Анна Скольбушевська) вже не змогла виїхати за кордон. Поки вона була на реабілітації, її не могли допитати, а потім вона вже втекла», – підсумувала Яна Зінкевич.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що колишня працівниця благодійного фонду «Госпітальєрів» Анна Скольбушевська, відома під нікнеймом «Адмірал Няв», приблизно пів року збирала гроші нібито на потреби власного екіпажу, однак витрачала їх на подорожі та азартні ігри. Госпітальєри зазначали, що жінка збирала гроші на потреби медбатальйону протягом 2022-2023 років, а проблеми зі звітністю почалися лише у 2024 році.

До слова, на початку березня 2026 року волонтерський медбат «Госпітальєри» знову опинився в центрі скандалу через збори грошей. Керівництво підрозділу запідозрили у непрозорому використанні пожертв. Зокрема, користувачі соцмережи ікс звернули увагу, що один зі зборів на амуніцію ведеться через дві окремі «банки»: одна належить фонду «Госпітальєрів», інша – командирці батальйону Яні Зінкевич. Згодом виявили ще дві окремі «банки» для зборів на тактичну медицину і ротацію: від фонду та особисто Яни Зінкевич.

Крім того, журналістка Ольга Худецька виявила кілька пов’язаних юридичних структур і гроші, зібрані через організації у Великій Британії.