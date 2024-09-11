Анну Скольбушевську звинуватили у привласненні пожерт для військових

Волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» у вівторок, 10 вересня, повідомив про результати службового розслідування щодо колишньої працівниці свого фонду, 30-річної Анни Скольбушевської, яка відома в соцмережі X (колишній Twitter) під нікнеймом «Адмірал Няв». Анна Скольбушевська приблизно пів року збирала гроші нібито на потреби власного екіпажу, однак витрачала їх на подорожі та азартні ігри. Військові звернулися до правоохоронців щодо розтрати грошей. У «Госпітальєрах» закликали донатити лише на рахунок фонду або ж картки людей, перелічені на офіційному сайті батальйону.

«З 2022 по 2023 рік Анна Скольбушевська організовувала збори для батальйону. 15 грудня 2023 року здійснила останній платіж на рахунок фонду і завершила свою роботу в ньому. Пізніше нам стало відомо, що з грудня 2023 по червень 2024 року Анна збирала на свої рахунки пожертви нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій. Нам знадобився час і багато ресурсу, щоб розібратись з цією ситуацією. Розслідування встановило: зібрані гроші Анна витратила на особисті потреби, азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги», – розповіли в «Госпітальєрах».

У батальйоні додали, що Анна має проблеми зі здоров'ям, які приховувала. Наразі жінка перебуває на лікуванні. Її виключили з батальйону зі здачею майна та всієї символіки. Крім цього, з батальйону виключили інших причетних до шахрайства людей, щодо частини ще тривають перевірки.

«Госпітальєри» написали заяву в поліцію щодо розтрати коштів та закликали постраждалих, які переказували гроші Анні Скольбушевській, також звертатися до правоохоронців.

«Ми засуджуємо ці дії й зробили все можливе, щоб встановити правду. Дякуємо тим, хто допоміг. Госпітальєри й надалі діятимуть прозоро, зберігаючи свою репутацію. Для запобігання подібному в майбутньому ми переглянули систему контролю за теперішніми та колишніми працівниками, оновлюємо протоколи звітності, впроваджуємо додаткові правила для учасників батальйону», – наголосили у батальйоні.

Наразі невідомо, скільки грошей могла привласнити колишня військова. Однак вона регулярно оголошувала збори на десятки і сотні тисяч гривень нібито для потреб військових, зокрема на медицину. Проблеми зі звітністю, про які стало відомо публічно, виникли лише у 2024 році.

Реакції у соцмережі X (колишній Twitter)

Додамо, що Анна Скольбушевська мала бойовий досвід у 2014-2015 роках в складі батальйону «Айдар». З 2020 року вона займалась забезпеченням складів та комунікацією з благодійниками, купувала засоби для такмеду. У червні 2024 року Скольбушевська збирала гроші для благодійної організації «Солом'янські котики» на закупівлю засобів для переливання крові. Однак вона перестала виходити на зв'язок. Після розголосу Скольбушевська відправила «Солом'янським котикам» частину грошей. Востаннє вона комунікувала на своїй сторінці 2 липня 2024 року. Колишня військова попросила не асоціювати її дії з «Госпітальєрами» і сказала, що проходить лікування.