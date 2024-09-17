Наставник донеччан Маріно Пушіч визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у першому турі найпрестижнішого євротурніру.

«Шахтар» на своєму офіційному сайті оприлюднив перелік футболістів, які вирушили до Італії на стартовий поєдинок Ліги чемпіонів проти «Болоньї». До списку потрапили 28 футболістів. У порівнянні з офіційною заявкою донеччан на турнір на матч не полетів лише півзахисник Віктор Цуканов.

Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти «Болоньї»:

Голкіпери: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков.

Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.

Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.

Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Київське «Динамо» до останнього зберігало шанси скласти компанію донеччанам, однак у плейоф турніру за сумою двох матчів поступилось австрійському «Зальцбургу» і вилетіло у Лігу Європи.

Цікаво, що зустріч між «Шахтарем» і «Болоньєю» буде першою в історії клубів на рівні єврокубкових турнірів. Востаннє проти італійської команди донеччани грали у листопаді 2021 року – тоді під керівництвом Роберто Де Дзербі українці програла на виїзді «Інтеру» з рахунком 0:2.

Поєдинок «Болонья» – «Шахтар» відбудеться у середу, 18 вересня. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Повний календар «Шахтаря» у Лізі чемпіонів сезону 2024/25 виглядає наступним чином: