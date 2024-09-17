«Шахтар» оголосив заявку на перший матч оновленої Ліги чемпіонів
«Шахтар» на своєму офіційному сайті оприлюднив перелік футболістів, які вирушили до Італії на стартовий поєдинок Ліги чемпіонів проти «Болоньї». До списку потрапили 28 футболістів. У порівнянні з офіційною заявкою донеччан на турнір на матч не полетів лише півзахисник Віктор Цуканов.
Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти «Болоньї»:
Голкіпери: Дмитро Різник, Денис Твардовський, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков.
Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.
Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.
Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Київське «Динамо» до останнього зберігало шанси скласти компанію донеччанам, однак у плейоф турніру за сумою двох матчів поступилось австрійському «Зальцбургу» і вилетіло у Лігу Європи.
Цікаво, що зустріч між «Шахтарем» і «Болоньєю» буде першою в історії клубів на рівні єврокубкових турнірів. Востаннє проти італійської команди донеччани грали у листопаді 2021 року – тоді під керівництвом Роберто Де Дзербі українці програла на виїзді «Інтеру» з рахунком 0:2.
Поєдинок «Болонья» – «Шахтар» відбудеться у середу, 18 вересня. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.
Повний календар «Шахтаря» у Лізі чемпіонів сезону 2024/25 виглядає наступним чином:
- 1-й тур (18 вересня). «Болонья» – «Шахтар» – 19:45
- 2-й тур (2 жовтня). «Шахтар» – «Аталанта» – 19:45
- 3-й тур (22 жовтня). «Арсенал» – «Шахтар» – 22:00
- 4-й тур (6 листопада). «Шахтар» – «Янг Бойз» – 19:45
- 5-й тур (27 листопада). «ПСВ» – «Шахтар» – 22:00
- 6-й тур (10 грудня). «Шахтар» – «Баварія» – 22:00
- 7-й тур (22 січня). «Шахтар» – «Брест» – 19:45
- 8-й тур (29 січня). «Борусія» – «Шахтар» – 22:00